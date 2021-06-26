Son dakika... Bodrum'daki yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
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Son dakika... Bodrum'daki yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü

Son dakika... Bodrum'daki yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp akaryakıt istasyonuna yaklaşan yangın, bölgede korku ve panik oluştururken, yangın yoğun müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp akaryakıt istasyonuna yaklaşan yangın, bölgede korku ve panik oluştururken, yangın yoğun müdahaleyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki 2 hektarlık zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler, sert rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Zeytin ağaçları ve kuru otların tutuştuğu yangından çıkan dumanlar, ilçenin büyük bölümünden görüldü. Yangına ilk müdahaleyi, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar yaptı. Dumanı gören telefona sarılarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına dört bir yandan müdahale etti. Alevler, bir akaryakıt istasyonun istinat duvarına yaklaştı. Bunun üzerine istasyon çalışanları, bahçe hortumlarıyla istasyona ait tanker ve diğer ekipmanları soğutmaya çalıştı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine panik ve korkuyla evden dışarı çıktı. Vatandaşlar, yangın söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. Kimi vatandaşlar da 37 derece sıcakta söndürme çalışması yapan itfaiye görevlilerine su ikram etti. Yoğun müdahaleyle kontrol altına alınan yangında onlarca zeytin ağacı zarar gördü. Mahalle sakinleri alevlerin akaryakıt istasyonuna yaklaşması üzerine büyük bir korku yaşadıklarını, yangının söndürülmesiyle rahat nefes aldıklarını söyledi. - MUĞLA

Son dakika... Bodrum'daki yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
Son dakika... Bodrum'daki yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
Son dakika... Bodrum'daki yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
Son dakika... Bodrum'daki yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
Son dakika... Bodrum'daki yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
Son dakika... Bodrum'daki yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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