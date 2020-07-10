Son Dakika: Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinden kokain çıktı (2)
Son dakika güncel haberi: ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bir miktar esrar, kokain ve uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.B.Ç., tutuklandı.
10.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:16
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bir miktar esrar, kokain ve uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.B.Ç., tutuklandı. Diğer şüpheliler M.G., Y.M., ve Y.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),
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Kaynak: DHA