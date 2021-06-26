Son dakika! Bodrum'da yerleşim yeri yakınındaki zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika! Bodrum'da yerleşim yeri yakınındaki zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bodrum'da yerleşim yeri yakınındaki zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

Yokuşbaşı Mahallesi'nde çevre yolu kenarındaki makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgar ve kuru otların tutuşmasının etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Duman ve kuvvetli rüzgar ekiplere zor anlar yaşattı, yangına güçlükle müdahale edilebildi.

Ekiplerin çabası sonucu alevler yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Orhan Gülüm, gazetecilere, yangın nedeniyle panik yaşadıklarını söyledi.

İtfaiyenin siren sesini duyup dışarıya çıktığını belirten Gülüm, "Sokağa çıktığımda buralar yanıyordu. Bazılarının haberi yoktu. Kapılarını çaldık dışarıya çıktılar. Çok şükür itfaiye gereken müdahaleyi yaptı." dedi.

Yangının yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun istinat duvarına kadar ulaştığına dikkati çeken bazı mahalle sakinleri, bu durumun kendilerine daha da korkuttuğunu dile getirdi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri de yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için yanan alanda inceleme gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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