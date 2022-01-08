Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma kapsamında, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisini alan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli aracı ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1,66 kilogram esrar-skunk, 160 gram kokain ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda M.K. ve O.G.T. gözaltına alındı.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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