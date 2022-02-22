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Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA, Ali Ballı - Güncel
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Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen U.A'nın kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 45 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ali Ballı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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