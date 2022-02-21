Son Dakika | Bodrum'da sahile ölü caretta caretta vurdu - Haberler

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Son Dakika | Bodrum'da sahile ölü caretta caretta vurdu

Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Güncel
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Son Dakika | Bodrum'da sahile ölü caretta caretta vurdu

Son dakika haberler: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Koyunbaba Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, plajda ölü bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerince kaplumbağa sahilden alınarak uygun bir alana gömüldü.


Son Dakika | Bodrum'da sahile ölü caretta caretta vurdu

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Bodrum, Güncel, Haberler

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