Son dakika haber! Bodrum'da polisler, zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi yaptı - Haberler
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Son dakika haber! Bodrum'da polisler, zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi yaptı

AA / Osman Uras - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli Aypar Öztürk, doğum gününü polis memurları ile kutladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli Aypar Öztürk, doğum gününü polis memurları ile kutladı.

Fırsat buldukça Bodrum Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden hafif zihinsel engelli Öztürk, 25. doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyledi.

Gencin isteği üzerine emniyet güçleri, üzerinde polis amblemi bulunan pasta yaptırıp Öztürk ile annesi Türk müziği sanatçısı Asiye Palu'yu Turgutreis Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Evin bahçesinde polislerle doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşayan genç, polis telsizinden merkezle iletişim kurup başarı dileyerek "Hayırlı görevler. Allah korusun." şeklinde anons yaptı.

Ekip motosikletinin arkasına binip polis eşliğinde çevrede bir süre tur da atan Öztürk, emniyet güçlerine teşekkür etti, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl da ailesinin talebi üzerine Aypar Öztürk'e ilçe merkezinde sürpriz yapıp, doğum günü hediyesi olarak polis motosikletiyle şehir turu attırmıştı.

Son dakika haber! Bodrum'da polisler, zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi yaptı

Son dakika haber! Bodrum'da polisler, zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi yaptı

Son dakika haber! Bodrum'da polisler, zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi yaptı

Son dakika haber! Bodrum'da polisler, zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi yaptı
AA / Osman Uras - Son Dakika Haberleri
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