Son dakika... Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı (2)
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Son dakika... Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı (2)

Son dakika... Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: SUÇUNU İTİRAF ETTİMuğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada polis memuru Ercan Yangöz'ü (26) şehit eden şüphelinin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) olduğu belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada polis memuru Ercan Yangöz'ü (26) şehit eden şüphelinin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) olduğu belirlendi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi. Fatih Özturan'ın çatışmadan saatler önce Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİÖte yandan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Bu kişilerle birlikte gözaltı sayısı 15'e yükseldi.Gözaltı sayısının artması beklenirken, silah kaçakçılığı şüphelilerinin İstanbul'dan Bodrum'a suç örgütüne silah satmak için geldiklerinin üzerinde duruluyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Son dakika... Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı (2)
Son dakika... Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı (2)
Son dakika... Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı (2)
Son dakika... Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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