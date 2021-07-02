Son Dakika | Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son Dakika | Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Murat Erarslan'ın (22) kullandığı 48 ABC 946 plakalı motosiklet, Turgutreis-Bodrum kara yolunda Deniz B. yönetimindeki 34 NS 0090 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Erarslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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