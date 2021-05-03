Son dakika: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
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Son dakika: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Son dakika: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Peksimet Mahallesi Bozdağ mevkiindeki otluk alanda, dün saat 23.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında toplam 5 dönüm makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Son dakika: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Son dakika: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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