Son dakika... Bodrum'da orman yangını
Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
21.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:50
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Bodrum Mazı Mahallesi'nde yerleşim birimlerinin yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine 3 helikopter, 8 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, dumanların yerleşim birimine yakın bölgede seyrettiği görüldü. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. - MUĞLA
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Kaynak: İHA