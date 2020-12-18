Bodrum'da ölüme terk edilen 27 göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da ölüme terk edilen 27 göçmen kurtarıldı

18.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:51
Bodrum'da ölüme terk edilen 27 göçmen kurtarıldı

Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak isteyen 27 göçmen cansalı içerisinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak isteyen 27 göçmen cansalı içerisinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum ile İstanköy arasında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. 2 cansalı içerisindeki 27 göçmen kurtarılarak limana getirilip, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili şu bilgiler verildi; "17 Aralık 2020 tarihinde saat 04.50'de, Muğla ili Bodrum ilçesi İstanköy açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 27 düzensiz göçmen kurtarılmıştır" açıklaması yapıldı. - MUĞLA

Bodrum'da ölüme terk edilen 27 göçmen kurtarıldı
Bodrum'da ölüme terk edilen 27 göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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