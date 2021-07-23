Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dereköy Mahallesi Hayıtözü mevkisinde makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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