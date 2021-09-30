Son dakika... Bodrum'da kurtarma ekiplerine yangın söndürme eğitimi verildi - Haberler
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Son dakika... Bodrum'da kurtarma ekiplerine yangın söndürme eğitimi verildi

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika... Bodrum'da kurtarma ekiplerine yangın söndürme eğitimi verildi

Son dakika haberi: Bodrum ilçesinde, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerine itfaiye ekiplerince yangın söndürme eğitimi verildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerine itfaiye ekiplerince yangın söndürme eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinde düzenlenen eğitimlere 17 gönüllü katıldı.

Eğitimlerde gönüllülere yangına müdahale, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgiler verildi. Eğitimler itfaiye bahçesinde yapılan tatbikatla sona erdi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Bodrum'da kurtarma ekiplerine yangın söndürme eğitimi verildi - Haberler
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