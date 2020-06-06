Son Dakika: Bodrum'da korkutan yangın
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Son Dakika: Bodrum'da korkutan yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Bodrum'da korkutan yangın Evlere 5 metre kala söndürüldü, tarım araçları kül oldu Muğla'nın Bodrum ilçesin de çıkan yangında, zeytin ağaçları, mandalina ağaçları, tarım araçları küle döndü.

06.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:56

Bodrum'da korkutan yangın

Evlere 5 metre kala söndürüldü, tarım araçları kül oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesin de çıkan yangında, zeytin ağaçları, mandalina ağaçları, tarım araçları küle döndü. Yangın evlere 5 metre kalan söndürüldü. 7'den 70'e herkes yangını söndürmek için seferber oldu.

Gümüşlük mahallesi Dereköy mevkiinde çıkan yangında yaklaşık 7 hekdar tarım arazisi 8 hektar makilik alan küle döndü. Akşamüstü saatlerinde Dereköy'deki otluk ve makilik alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangına bir helikopter de havadan müdahale ederken. Karadan itfaiye ekipleri, orman işçileri, Muğla 911 ekipleri, mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Zeytinlikler, mandalina ağaçları küle döndü

Makilik alanda başlayan yangın bir anda tarım arazilerine de sıçradı. Zeytinlikleri ve mandalina ağaçları bulunan vatandaşlar yangına kovalarla su doldurarak müdahale etmeye çalıştı. Gençler ise ellerine aldıkları küreklerle köz olan ağaçların söndürdü. Zeytinlikleri yanan vatandaşlar 10 yıllık emeklerinin boşa gittiğini söyledi. Zeytinliği bulunan bir vatandaş ise kovalarla zeytinlerin dibine su dökerek kurumasını önlemeye çalıştı. 80 yaşındaki hasan amca ise bastonuyla yangına müdahale ederek alevlerin arazisine sıçramasını engellemeye çalıştı. Bir evin bahçesinde bulunan tarım makinesi ise yandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta yangını haberini alır almaz yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Tarım arazilerini incelediği bölgede yeniden alevler başlayınca yanında bulunan ekibi yangına müdahale etti. Aras yangının çıkış sebebinin bilinmediğini söyleyerek "Tarım arazilerine kadar yangın sıçradı. Zeytin ağaçları, mandalina ağaçları yandı. Bir tarım aracı yandı. 1 eve yanmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, gönüllü arkadaşlarımız ve dereköy halkı yangını söndürmek için seferber oldu. Havadan 1 helikopter yangınına müdahale etti. Havanından rüzgarlı olması yangının geniş bir alana yayılmasına neden oldu. şu anda yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları başladı" dedi.

Yangının yaklaşık 3 saate kontrol altına alındı. yaklaşık 15 hektarlık tarım ve makilik alan kül oldu. itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları başlattı.

Son Dakika: Bodrum'da korkutan yangın

Kaynak: İHA

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