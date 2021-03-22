Son Dakika | Bodrum'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
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Son Dakika | Bodrum'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

22.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:34
Son Dakika | Bodrum'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Bodrum ilçesinde villaların bahçelerinden elektrik kablolarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum ilçesinde villaların bahçelerinden elektrik kablolarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bazı villaların bahçelerinden elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından şüpheli, İ.B bakır haline getirdiği kabloları satmaya götürürken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve benzer 14 suç kaydının bulunduğu belirlenen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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