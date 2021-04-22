Son dakika... Bodrum'da Genç Kızılay Gönüllülerinin anaokuluna kazandırdığı sınıf açıldı
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Son dakika... Bodrum'da Genç Kızılay Gönüllülerinin anaokuluna kazandırdığı sınıf açıldı

Son dakika... Bodrum'da Genç Kızılay Gönüllülerinin anaokuluna kazandırdığı sınıf açıldı
Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bodrum ilçesinde, Genç Kızılay Gönüllülerinin bir anaokuluna kazandırdığı sınıf, törenle hizmete açıldı.

Bodrum ilçesinde, Genç Kızılay Gönüllülerinin bir anaokuluna kazandırdığı sınıf, törenle hizmete açıldı.

Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde üç sınıfla eğitim veren anaokulunda, Türk Kızılay Bodrum Şubesi Genç Kızılay Gönüllülerinin yaptıkları çalışmalarla bir sınıf daha oluşturuldu. Gönüllüler tadilatını yapıp gerekli malzemeleri temin edip yerleştirdikleri sınıfın duvarlarına resimler çizdi.

Hazır hale getirilen sınıf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı alınan tedbirlerle hizmete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, eğitimin önemine dikkati çekti.

Yılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz ve en değerli varlıklarımız. Hepimizin mücadelesi onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak, vatanımıza milletimize, annelerine, babalarına hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek. Bunun için en temel birimlerimiz okullarımız. Devletimiz bu imkanları sağlamada güçlü büyük bir devlet. Bodrum'da devletimizin bu konudaki çalışmalarının yanında, hayırseverlerin ve Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarının eğitime ciddi katkıları var." dedi.

Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Er ise okul bünyesinde çocuk gelişimi ve eğitimi programındaki öğrencilerin, uygulama anaokulunda staj ve uygulamalı dersleri yapma imkanı bulduğunu belirtti.

Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'nun öğrencileri, 23 Nisan ve Kızılay şarkısı söyledi.

Açılışa Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan Korkmaz, Türk Kızılayı Bodrum Şube Başkanı Ömer Başbuğ ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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