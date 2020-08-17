Son dakika... Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
17.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:09
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Türkkuyusu Mahallesi Mars Mabedi Cadde'sindeki bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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Kaynak: AA