Son dakika... Bodrum'da bahçe atıkları toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika... Bodrum'da bahçe atıkları toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediyenin bahçe atıklarını topladığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika... Bodrum'da bahçe atıkları toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
27.08.2020 00:53 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:53

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediyenin bahçe atıklarını topladığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ortakent Mahallesi'nde Bodrum Belediyesinin bahçe atıklarını topladığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri de destek verdi.

Yangın, iş makineleri yardımıyla makilik alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

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