Son Dakika | Böbreğiyle yaşama tutunduğu kızın annesine, duygulandıran ziyaret
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Son Dakika | Böbreğiyle yaşama tutunduğu kızın annesine, duygulandıran ziyaret

Son dakika güncel haberine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde, motosiklet kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşerek, yaşamını yitiren Ayşe Kurnaz'ın (18) böbreğinin nakledildiği Eyüp Koçak (30), annesi Emine Kurnaz'ı evinde ziyaret etti.

Son Dakika | Böbreğiyle yaşama tutunduğu kızın annesine, duygulandıran ziyaret
18.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:18

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, motosiklet kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşerek, yaşamını yitiren Ayşe Kurnaz'ın (18) böbreğinin nakledildiği Eyüp Koçak (30), annesi Emine Kurnaz'ı evinde ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Emine Kurnaz, "Eyüp benim evladım gibi. Organları alanların hepsi benim gözümde aynı. 5'i de benim bir parçam" derken, Eyüp Koçak da "Bir ailem daha oldu. Sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde oturan Emine Kurnaz, 27 Eylül 2019'da meydana gelen motosiklet kazasında çocukları Ayşe ve Okay Kurnaz'ı(15), bu kazadan 44 gün önce ise eşi Faik Kurnaz'ı kaybetti. Kendisine ait evde tek başına yaşayan Emine Kurnaz, kazanın ardından beyin ölümü gerçekleşen Ayşe'nin organlarını bağışlayarak, 5 hastaya umut oldu.

Ayşe Kurnaz'ın bir böbreğini alarak, yaşama tutunan Eyüp Koçak, anne Emine Kurnaz'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette hem mutlu olup hem de duygulanan Emine Kurnaz, "Dünden bu yana Eyüp'ün yolunu gözlüyorum. Eyüp benim evladım gibi. Organları alanların hepsi benim gözümde aynı. 5'i de benim bir parçam. Benim kızımın bir parçası. Eyüp sağ olsun bir gün aramasa ertesi gün kesin arar. O aradığı zaman ben çok mutlu oluyorum. Sanki ben onunla konuşurken kendi canım ciğerim kızım arıyor da onunla dertleşiyormuş gibi oluyorum. Organlarla 5 kişiye can verdiğim için içim çok rahat. Ben Eyüp'ü öz evladımdan ayırmam. Hepsi beni sürekli arar. Beni anneleri yerine koyup da aradıkları için çok teşekkür ederim. Böyle bir karar verdiğim için ne mutlu bana. Şu an olsa hiç düşünmeden yine aynı kararı verirdim" dedi.'BİR AİLEM DAHA OLDU'

Eyüp Koçak da yaklaşık 7 yıldır diyaliz hastası olduğunu ve bu sürede nakil beklediğini anlatırken, "Allah razı olsun. Benim için çok büyük umut oldu. Nakil olduktan sonra şu anda durumum çok iyi. Bugün Antalya'ya kontrol amaçlı geldim. Bir ailem daha oldu. Sağlığıma kavuştum. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu çok iyi öğrendim. Herkese tavsiyem sağlıklarına iyi bakmaları. Ben Emine anneyi, anne gibi görüyorum. Onun bir parçasını, canını taşıyorum. Ben de onun bir evladıyım. Her sıkıntısında yanındayım ve daima da yanında olacağım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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