Son dakika! BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını yarın oylayabilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ukrayna'da devam eden Rus askeri operasyonlarını kınayan bir karar taslağını yarın oylayabileceği bildirildi.

BM'deki diplomatik kaynaklar, Batılı ülkelerin öncülük ettiği Konsey üyelerinin yarın yapılacak acil oturumda sunulmak üzere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayacak bir taslak üzerinde müzakerede bulunduğunu belirtti.

Kaynaklar, müzakere edilen söz konusu karar taslağının yarın oylanabileceğini kaydetti.

Konsey üyelerinin çoğunluğu, Ukrayna'nın çağrısı üzerine düzenlediği son oturum esnasında askeri operasyonu başlatan Rusya'yı kınayarak bunu "uluslararası hukuka ve BM antlaşmalarına saygısızlık" olarak nitelendirmişti.

ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas Greenfield olağanüstü oturumda Rusya'ya yönelik "Yarın size bir karar tasarısı sunacağız ve dünya Rusya'dan hesap soracak. Bu saldırı aslında BM'nin her üye devletine yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

ABD'den sonra söz alan Fransa Temsilcisi Nicolas de Riviere da "Fransa, bu savaşı kınayacağımız bir tasarı hazırlama sürecine katılacak ve tüm üyeleri bu karar taslağını desteklemeye çağıracak. Rusya'yı uluslararası hukuka saygı duymaya çağırıyoruz." demişti.

BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

Herhangi bir Konsey kararının çıkarılması, 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla, toplam BMGK üyelerinden en az 9 üye devletin onayını gerektiriyor.