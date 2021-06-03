Son dakika... BMGK, Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin açık denizlerde denetlenebilmesi yetkisini bir yıl uzattı

Son dakika haberi... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin üye ülkelerce denetlenebilmesi yetkisini bir yıl daha uzattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin üye ülkelerce denetlenebilmesi yetkisini bir yıl daha uzattı.

BMGK, 2016 yılından bu yana Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin açık denizlerde denetlenebilmesine imkan tanıyan kararı yeniledi.

Silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin üye ülkelerce denetlenebilmesi yetkisi bir yıl daha uzatıldı.

Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri, Avrupa Birliği'nin hayata geçirdiği İrini Operasyonu tarafından denetleniyor.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük