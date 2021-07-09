Son dakika... BMGK'den kritik Suriye kararı: Cilvegözü Sınır Kapısı 1 daha yıl açık kalacak
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Son dakika... BMGK'den kritik Suriye kararı: Cilvegözü Sınır Kapısı 1 daha yıl açık kalacak

Son dakika... BMGK'den kritik Suriye kararı: Cilvegözü Sınır Kapısı 1 daha yıl açık kalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlara devam edilmesi için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık kalmasına oy birliği ile karar verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlara devam edilmesi için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık kalmasına oy birliği ile karar verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlara ilişkin bir oturum gerçekleştirdi. Kapalı oturumda yapılan oylamada Suriye'ye sınır ötesi yardımlara devam edilmesi için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık kalması oy birliği ile kabul edildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye'nin kuzeybatısında yaklaşık 5 milyon kişiye hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin ulaştırılabildiği tek sınır kapısı olması açısından kritik öneme sahipken, yarından itibaren kapatılma riskiyle karşı karşıyaydı. Rusya daha önce 4 olan sınır kapılarının sayısını önce 2'ye indirmiş, daha sonra yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasını onaylamıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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