Son Dakika | BMGK'dan Afganistan kararı: Afganistan'daki BM misyonunun görev süresi 6 ay uzatıldı - Haberler
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Son Dakika | BMGK'dan Afganistan kararı: Afganistan'daki BM misyonunun görev süresi 6 ay uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | BMGK'dan Afganistan kararı: Afganistan'daki BM misyonunun görev süresi 6 ay uzatıldı

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararını aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararını aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'daki BM misyonunun geleceğiyle ilgili karar vermek üzere toplandı. BM Güvenlik Konseyi'nde Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağını belirlemek üzere oy kullanıldı. Oylama sonucu 2002 yılından bu yana ülkede görev yapan UNAMA'nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararı alındı. Kararda, ülkeye yönelik yardımların güvenli ve engelsiz şekilde ihtiyacı olanlara ulaştırılması çağrısının yapıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ise 31 Ocak 2022 tarihine kadar siyasi, güvenlik ve sosyal konulardaki son gelişmeler ışığında, BM misyonu UNAMA için stratejik ve operasyonel tavsiyeler barındıran bir rapor sunması istendi. - NEW YORK

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Haber: Son Dakika | BMGK'dan Afganistan kararı: Afganistan'daki BM misyonunun görev süresi 6 ay uzatıldı - Haberler
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