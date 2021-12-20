Son dakika... BM: Suriye, paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin "paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı" haline geldiğini söyledi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Suriye'nin istikrarsızlık yaymaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ülkede açlık ve yoksulluğun patladığını ve 14 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu belirten Pedersen, "Suriye, paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi." dedi.

Pedersen, tüm tarafların sahada 21 aydır devam eden stratejik bir açmazla karşı karşıya olduğuna ve hiçbir aktörün çatışmalarda üstünlük kazanamayacağına dikkati çekerek, ülkede siyasi ve ekonomik adımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Suriye'deki mevcut durumun daha da kötüye gidecek bir çıkmaza neden olacağı uyarısı yapan Pedersen, 2022'de siyasi süreci ileri taşımanın yollarının aranması gerektiğini ve en kısa sürede Cenevre'de anayasa komitesini 7. oturumda toplamaya hazır olduğunu kaydetti.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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