Son dakika: BM: Suriye'de çözüm yerine çatışma yönetimine yatırım, krizi nesiller boyu sürecek bir ihtilafa dönüştürür

Son dakika haberler: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de önemli aktörlerin çözüm yerine çatışma yönetimine yatırım yapması durumunda krizin nesiller boyu sürecek bir ihtilafa dönüşeceği uyarısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de önemli aktörlerin çözüm yerine çatışma yönetimine yatırım yapması durumunda krizin nesiller boyu sürecek bir ihtilafa dönüşeceği uyarısı yaptı.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, yoğun çabalara rağmen bu ay siyasi süreçte çok fazla ilerleme kaydedilemediğini belirtti.

Siyasi çözüm çerçevesi oldukça iyi anlaşılmasına rağmen önemli aktörlerin hiçbirinin ilk adımı atma konusunda istekli olmadığına dikkati çeken Pedersen, "Eğer böyle devam edersek, kilit aktörler çözüm yerine çatışma yönetimine daha fazla yatırım yaparsa, korkarım Suriye nesiller boyu sürecek başka bir ihtilafa dönüşecek." dedi.

Pedersen, Suriye'de bugün yapılan başkanlık seçimlerinin ise BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin bir parçası olmadığı belirterek, müzakere edilmiş siyasi çözüm çağrısı yaptı.

ABD'den Suriye'deki seçimler demokrasiye ve Suriye halkına "hakaret" eleştirisi

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills de konseyde yaptığı konuşmada, Suriye'deki seçimleri "özgür ve adil" olmamakla eleştirdi.

"Bugünkü seçimler demokrasiye ve Suriye halkına bir hakaret." değerlendirmesinde bulunan Mills, seçimlerin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına göre yeni bir anayasanın ardından BM denetiminde yapılması gerektiğini ifade etti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da Fırat Nehri'ndeki su seviyesindeki düşüşün kritik seviyelere ulaştığını dile getirerek Suriye'nin su kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

Suriye'de yaklaşık 5,5 milyon kişinin içme suyunun Fırat Nehri'nden geldiğine dikkati çeken Lowcock, "Tişrin ve Tabka barajlarının kapanmaması için Türkiye'deki barajların saniyede 500 metreküp su bırakması gerek ancak Türkiye'nin kendi su sıkıntısı var bu yüzden tüm ilgili taraflara Fırat'tan gelen suya bel bağlayanların sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Lowcok, Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın süresinin 6 hafta içinde dolacağına da dikkati çekerek BM Güvenlik Konseyi'ne bu mekanizmayı yenilemesi çağrısı yaptı.

Rusya, söz konusu mekanizmasının yenilenmesine karşı çıkıyor, yardımların Şam üzerinden gitmesi gerektiğini savunuyor.

Türkiye'den Fırat Nehri ve su eleştirilerine yanıt

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da Fırat Nehri ve su eleştirilerine yanıt verdi.

Türkiye'nin su kaynaklarında geçen hazirandan beri iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yüzünden azalma ve Fırat Nehri'nin doğal akış seviyelerinde mayıs ayında yüzde 72'lik bir düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin Fırat Nehri'nden aşağı havzaya bıraktığı ortalama su miktarının saniyede 500 metreküpün üzerinde olduğunu söyledi.

Sinirlioğlu, Türkiye'nin su konusunda gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini belirterek aşağı havza ülkelerine ise sınır aşan suyu etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma ve barajlarını kurak dönemlerde güvence altına alacak şekilde idare etme sorumluluğunu hatırlattı.

Suriye gençler arasında intiharlar artıyor uyarısı

Suriye'de gençler arasında intihar oranlarının da arttığına dikkati çelen Sinirlioğlu, 2020'nin ikinci yarısından beri her 48 saatte 7 intihar girişiminde bulunulduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu masum insanlara uzun vadeli destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

Seçimler siyasi sürece yönelik çabaları baltaladı

Sinirlioğlu, Suriye'de bugün yapılan sözde başkanlık seçimlerinin ise "özgür ve adil" şartlarda yapılmadığını, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki yol haritasındaki kriterleri karşılamadığını ve siyasi sürece yönelik çabaları baltaladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük