Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: "Esad rejimi, İdlib'te sivilleri kasten vurarak savaş suçu işledi.
Son dakika güncel haberi... BM Suriye Araştırma Komisyonu: "Esad rejimi, İdlib'te sivilleri kasten vurarak savaş suçu işledi.
07.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:24
BM Suriye Araştırma Komisyonu: "Esad rejimi, İdlib'te sivilleri kasten vurarak savaş suçu işledi. Rusya, İdlib'te sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptı". - BRÜKSEL
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Kaynak: İHA