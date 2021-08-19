Son dakika... BM, Libya'da herhangi bir askeri hareketliliğe karşı tarafları uyardı
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Son dakika... BM, Libya'da herhangi bir askeri hareketliliğe karşı tarafları uyardı

Son dakika... BM, Libya'da herhangi bir askeri hareketliliğe karşı tarafları uyardı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ülkedeki tüm taraflara, herhangi bir askeri hareketlilikten kaçınma, güçlerini temas hatlarında tutma ve ateşkes anlaşmasına tam olarak uyma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ülkedeki tüm taraflara, herhangi bir askeri hareketlilikten kaçınma, güçlerini temas hatlarında tutma ve ateşkes anlaşmasına tam olarak uyma çağrısı yaptı.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklama, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait silahlı bir konvoyun, çarşamba günü ülkenin güneybatısındaki Şuveyrif kasabasına girmesinin ardından geldi.

Açıklamada, "UNSMIL, tüm tarafları, unsurlarını ve güvenlik güçlerini herhangi bir seferberlikten veya konuşlanma halinden kaçınmaya çağırıyor. Bunlar, gerilimi tırmandırmaya yol açabilir ve 23 Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını baltalayabilir." ifadelerine yer verildi.

Taraflara, ateşkes anlaşmasında yer aldığı üzere, "temas hatlarına saygı duyma" çağrısı yapılan açıklamada, UNSMIL'in BM nezdinde meşru hükümet güçleri ile Hafter güçlerine bağlı temsilcilerden oluşan 5+5 Ortak Askeri Komitesinin sükunet ve istikrarı koruma çabalarını desteklediği vurgulandı.

Libya krizine çözüm bulmak için BM öncülüğünde başlatılan diyalog sonucunda, yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Ülkede silahlı kuvvetlere başkomutanlık etme yetkisi Başkanlık Konseyinde bulunmasına rağmen milis güçleri ve paralı askerleriyle ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter, kendisini sözde "Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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