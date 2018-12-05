BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Uluslararası Soruşturma Gerekli

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın uluslararası soruşturmayla araştırılması talebini yineledi.

"FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, basın toplantısında bir soru üzerine, Suudi istihbaratı kökenli gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'feci şekilde' öldürüldüğünü ifade etti.

Eski Şili Devlet Başkanı olan BM yetkilisi, bunun sorumlusunun kim olduğunun belirlenmesi için uluslararası soruşturmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

M İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet

ASIRİ VE KAHTANİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

2 Ekim'de giriş yaptığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. İstanbul Başsavcılığı, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asıri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ahmed el-Asıri

NE OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Cemal Kaşıkçı

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.