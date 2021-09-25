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Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Son dakika habere göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

İki devletli çözümü anlatmak için ABD'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Guterres ve Tatar'ın "Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

Guterres, 27 Eylül pazartesi günü Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme de yapacak.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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