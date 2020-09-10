Son Dakika | BM Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'deki selzedelere gıda yardımı
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Son Dakika | BM Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'deki selzedelere gıda yardımı

Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde zarar gören yaklaşık 84 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Son Dakika | BM Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'deki selzedelere gıda yardımı
10.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:42

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde zarar gören yaklaşık 84 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

WFP'nin Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de selden etkilenen 83 bin 700 kişiye acil gıda paketleri dağıtıldı." denildi.

Açıklamada, yardımların devam edeceği kaydedildi.

Yemen'de geçen ay şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle çoğu İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere 174 kişi hayatını kaybetmişti.

Ciddi alt yapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor.

Ülkenin pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, binlerce barınak ve evin de kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

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Kaynak: AA

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