Son dakika: BM'den kritik uyarı: Küresel ısınma 3 dereceye ilerliyor
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Son dakika: BM'den kritik uyarı: Küresel ısınma 3 dereceye ilerliyor

10.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:16
Son dakika: BM'den kritik uyarı: Küresel ısınma 3 dereceye ilerliyor

Son dakika habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırlanan raporda, Kovid-19 nedeniyle sera gazı emisyonlarının azalmasına ve uluslararası toplumun verdiği mücadele sözlerine rağmen küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 3 santigrat...

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırlanan raporda, Kovid-19 nedeniyle sera gazı emisyonlarının azalmasına ve uluslararası toplumun verdiği mücadele sözlerine rağmen küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 3 santigrat derecenin üstüne çıkacağı tahmininde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırlanan raporu yayımladı. Yayınlanan rapora göre karbondioksit emisyonlarında koronavirüsün (Covid-19)  neden olduğu düşüşe rağmen 21. yüzyılda sıcaklık artışı 3 dereye doğru ilerlediği ifade edildi. Küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutmak için uluslararası toplumun çevre dostu enerjilere ve ağaçlandırmaya yönelmesi, ayrıca başka ekolojik önlemler de alması gerektiği vurgulanan raporda, iklime zarar veren sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 25 oranında azaltılabileceği ve ısınmanın 1,5 derecede durdurulması hedefine ulaşılabileceğine dikkat çekildi. Raporda, 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar net sıfır emisyon hedefini belirleyen ülke sayısının artması, 'önemli ve cesaret verici bir gelişme' olarak değerlendiriliyor.

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Öte yandan, UNEP Başkanı Inger Andersen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uluslararası iklim koruma çabalarıyla Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin hala birbirinden çok uzakta olduğunu açıkladı. Andersen, ölçümlerin yapılmasından bu yana, 2020'nin en sıcak yazın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı. 


Son dakika: BM'den kritik uyarı: Küresel ısınma 3 dereceye ilerliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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