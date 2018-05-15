BM "Yeter" Deyip İsrail'i Topa Tuttu: Sınıra Yaklaşmak Mermiye Gerekçe Olamaz

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden gelen açıklamada, Filistinlilerin dikenli tellere yaklaşmasının, gerçek mermi kullanılması için gerekçe olamayacağı vurgulandı.

BM "YETER" DEDİ

Uluslararası hukukun kuralların çiğnendiği belirtilerek İsrail'in saldırılarının kınandığı açıklamada, bugün ve önümüzdeki günlerde gelişebilecek olaylardan dolayı çok endişeli olunduğu belirtildi ve 'Yeter' denildi.

"GERÇEK MERMİ SON ÇARE"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuka göre sınırlarını savunma hakkı bulunuyor ancak gerçek mermi son çare olarak kullanılmalı, Filistinlilerin Gazze'de sınıra yaklaşmasına gerekçe olmamalı" şeklinde konuştu.

BM'NİN 10 ÜYESİNDEN FİLİSTİN MEKTUBU

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 15 üyesinden 10'u da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek konseyin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın arkasında durmasını istedi.

Çin, Fransa, Bolivya, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kazakistan, Kuveyt, Hollanda, Peru ve İsveç, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail ordusunun Gazze sınırındaki protestolara müdahalesinde 58 Filistinlinin katledilmesinin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi.

BM GENEL SEKRETERİ "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GEREK" DEMİŞTİ

BM Genel Sekreteri Guterres "İşgal altındaki Filistin topraklarında şiddet olaylarının tırmanması ve Gazze'deki protestolarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması alarm verici. Filistin-İsrail sorununun barış içinde yan yana, her ikisinin de başkenti Kudüs olan iki devletli çözümden başka bir alternatifi yok." demişti.