Son Dakika! BM: Arakanlı Müslümanlara Soykırım Yapıldı, Myanmar Yönetimi Yargılanmalıdır
Son dakika! Birleşmiş Milletler, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme sessiz kalmadı. Yapılan açıklamada uygulamaların soykırım oLduğu vurgulanıp Myanmar yönetiminin yargılanması gerektiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler, Myanmar'da generallerin, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi.
"PEK ÇOK ÜST DÜZEY GENERAL SOYKIRIM YAPIYOR"
BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi. Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığı belirtildi.