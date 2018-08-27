Son Dakika! BM: Arakanlı Müslümanlara Soykırım Yapıldı, Myanmar Yönetimi Yargılanmalıdır

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da generallerin, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi.

"PEK ÇOK ÜST DÜZEY GENERAL SOYKIRIM YAPIYOR"

BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi. Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığı belirtildi.