Son dakika... BM, Afganistan'dan yabancı askerlerin çekilmesi ve Taliban'ın durumunu değerlendirdi
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Son dakika... BM, Afganistan'dan yabancı askerlerin çekilmesi ve Taliban'ın durumunu değerlendirdi

Son dakika... BM, Afganistan'dan yabancı askerlerin çekilmesi ve Taliban'ın durumunu değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekileceğini açıklamasının ülke genelinde deprem etkisi yaptığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekileceğini açıklamasının ülke genelinde deprem etkisi yaptığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin video konferans yoluyla Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) konusunu ele aldığı toplantıda, Afganistan'dan yabancı askerlerin çekilmesi ve Taliban'ın durumu değerlendirildi.

Özel Temsilci Lyons, Afganistan'dan yabancı askerlerin çekilmesiyle ülkenin inkar edilemez derecede korkunç senaryolara doğru kayma olasılığı bulunduğunu belirterek, "Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekildiğinin duyurulması ülke genelinde sismik bir sarsıntıya neden oldu." diye konuştu.

Ülkedeki 370 ilçenin 50'sinden fazlasının Taliban'ın eline geçtiği konusunda uyaran büyükelçi, söz konusu yerlerin çoğunun bölgesel başkentlere yakın olduğunu ve yabancı güçlerin ülkeden tamamen çekilmesinden sonra Taliban'ın buraları kolaylıkla devralabileceği endişesini aktardı.

Lyons, Taliban'ın barış anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediğini öne sürerek, BM Güvenlik Konseyine, Afganistan'da güç paylaşımı ve seçimler de dahil olmak üzere siyasi bir çözüme ulaşılıncaya kadar ilgili taraflara müzakere masasına dönmeleri konusunda her türlü çabayı göstermesi çağrısında bulundu.

-"Dünya Afganistan'da herhangi bir hükümetin zorla kurulmasını tanımayacak"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekme kararını savundu ve "Geri çekilme kararımız kolay olmadı, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın istişareler sonrasında alındı." dedi

Greenfield, Taliban'ın uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Afganistan'daki askeri yol, yani Taliban saldırıları, bir meşruiyete yol açmayacak ve bu ülkede askeri bir çözüm yok. Dünya Afganistan'da herhangi bir hükümetin zorla kurulmasını veya İslam emirliğinin yeniden egemenliğinin tesisini tanımayacak. İleriye yönelik tek bir yol var: Afgan liderliğinde sahiplenilen bir süreç aracılığıyla müzakere edilmiş ve kapsayıcı bir siyasi çözüm."

ABD'nin Afganistan'ın emniyet ve güvenliğine bağlılığının devam edeceğini kaydeden Greenfield, "Afgan halkının istediği ve hak ettiği barışçıl ve istikrarlı geleceği desteklemek için siyasi, ekonomik ve yardım araçlarımızı kullanacağımızı temin ederim." diye konuştu.

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti ancak 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden, çekilmenin 1 Mayıs'a yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi devam ederken halihazırda bu sürecin yarısının tamamlandığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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