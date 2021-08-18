Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek

Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre NEW Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası personelini güvenlik nedeniyle Kazakistan'a tahliye edecek.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası personelini güvenlik nedeniyle Kazakistan'a tahliye edecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, 100 civarında uluslararası personelin Kabil'den Kazakistan'ın başkenti Almatı'ya tahliye edileceğini söyledi.

Uluslararası personelin bir süre Almatı'dan çalışacağını belirten Dujarric, Afganistan'daki güvenlik durumuna göre hareket edeceklerini ve personelin koşullar el verdiğinde Afganistan'a geri döneceğini ifade etti.

Dujarric, insani yardım personelinin ise Afganistan'da kalmaya devam ettiğini ve milyonlarca insana yardım sağladığını söyledi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, 'uçan kale' olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla...
Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla...
Taliban'ın bayrak inadı! Bayram kutlamalarında yüzlerce kişiye kurşun yağdırdılar
Taliban'ın bayrak inadı! Bayram kutlamalarında yüzlerce kişiye kurşun yağdırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Bülent Ersoy Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 19:49:24. #1.15#

title