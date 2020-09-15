Son Dakika | Bloomberg duyurdu: Libya'da Başbakan Serrac istifa edecek iddiası
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Son Dakika | Bloomberg duyurdu: Libya'da Başbakan Serrac istifa edecek iddiası

Son dakika haberlerine göre Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınmış hükümeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa edeceği iddia edildi.

Son Dakika | Bloomberg duyurdu: Libya'da Başbakan Serrac istifa edecek iddiası
15.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:47

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınmış hükümeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa edeceği iddia edildi.

Bloomberg'ten Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifaya hazırlandığı kaydedildi. Bloomberg'in Başbakana yakın kaynakların aktardıklarına göre Başbakanlık görevini bırakcak olan Serrac, Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmeye ise devam edeceği ifade edildi. Öte yandan uzun süredir kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle eleştirilen Serrac'ın istifa sonucu politik baskıyı biraz olsun azaltmak istediği ortaya atılan iddialar arasında yer aldı. 


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Kaynak: DHA

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