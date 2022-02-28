Son dakika... Blinken ve Dendias Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Haberler

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Son dakika... Blinken ve Dendias Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

AA, Kasım İleri - Güncel
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Son dakika... Blinken ve Dendias Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefonda Rusya- Ukrayna savaşını görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Blinken ve Dendias, Rusya'nın önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgal etmesini kınadı." bilgisini paylaştı.

Blinken'ın, Yunanistan'a, ABD, NATO ve AB'nin, Rusya'yı başlattığı savaştan sorumlu tutma çabalarına verdiği destek için teşekkür ettiğini kaydeden Price, "İki bakan, Rusya'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarını da kınadı ve Bakan, Rusya'nın Mariupol'a yaptığı vahşi saldırıda öldürülen etnik Yunanlar için taziyelerini dile getirdi." ifadesini kullandı.

AA / Kasım İleri - Güncel

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