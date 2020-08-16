Son Dakika: "Black Lives Matter" protestocularının yürüyüşü
Son dakika habere göre "Black Lives Matter" protestocuları'nın Key Köprüsü üzerinde görüntüsü "Black Lives Matter" protestocularının pankartlı yürüyüşü Polis aracından görüntü WASHINGTON - "Black Lives Matter" protestocuları Virginia'yı Washington'a bağlayan Key Köprüsü'nü bir süre kapattıktan sonra polis...
16.08.2020 06:28 | Son Güncelleme: 16.08.2020 06:39
"Black Lives Matter" protestocuları'nın Key Köprüsü üzerinde görüntüsü
"Black Lives Matter" protestocularının pankartlı yürüyüşü
Polis aracından görüntü WASHINGTON - "Black Lives Matter" protestocuları Virginia'yı Washington'a bağlayan Key Köprüsü'nü bir süre kapattıktan sonra polis gözetiminde yürüyüşlerine devam ettiler.
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Kaynak: AA