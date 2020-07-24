Son Dakika | Bizans Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi
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Son Dakika | Bizans Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ele geçirildi.

Son Dakika | Bizans Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi
24.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:50

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ele geçirildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir araçta tarihi eser taşındığı belirlendi. İlçede durdurulan araçtaki aramada, Bizans Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ile 10 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulundu. Operasyonda jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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