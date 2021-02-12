Son dakika! Bitlis'teki terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi tutuklandı
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Son dakika! Bitlis'teki terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi tutuklandı

12.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:46
Son dakika! Bitlis'teki terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi tutuklandı

Son dakika haberi... Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma sürdürülüyor.

Bu kapsamda iki gün önce Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş. Ç. ve M.P. tutuklandı, H.T, Ş.T, C.İ, A.Y, L.B, T.B. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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