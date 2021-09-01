Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında
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Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında

Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Diyarbakır karayolu üzerinde, Buzlupınar mevkisi yakınında çıkan örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altına alındı.

BİTLİS- Diyarbakır karayolu üzerinde, Buzlupınar mevkisi yakınında çıkan örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Eskişehir ve Kütahya'dan iki yangın söndürme helikopterinin bugün bölgeye sevk edileceği belirtildi.

Bitlis-Van karayolunun 35'inci kilometresi ile Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisi yakınlarında iki ayrı noktada 3 gün önce örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine her iki noktaya itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bitlis-Van karayolu üzerindeki yangını önceki gün kontrol altına aldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle geniş bir alana yayılan Bitlis- Diyarbakır karayolu üzerindeki yangın ise kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar 20 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun bir mücadele veriyor.Dün yangın bölgesine giden Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın talebi üzerine bugün Eskişehir ve Konya'dan da iki yangın söndürme helikopterinin bölgeye sevk edileceği belirtildi.


Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında
Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında
Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında
Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında
Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında
Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında
Son dakika: Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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