Son dakika: Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika: Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

01.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:24
Son dakika: Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü çevresine yiyecek bıraktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü çevresine yiyecek bıraktı.

Tatvan Belediyesi'nde görevli vetenirer hekimi Sefer Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında kar yağışının çok olduğu bölgelerdeki yaban hayvanlarının aç kalmaması için belirli aralıklarla doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Bu amaçla Nemrut Dağı eteklerine yiyecek bıraktıklarını belirten Durmuş, "Buradan herkese sesleniyoruz. Evcil hayvanlarımıza evimizde gözümüz kadar baktığımız gibi yemediklerimizi çöpe atmayarak doğaya bırakalım. Onlar mutlaka bulup yiyeceklerdir. Böylelikle bir yaban hayvanının hayatını kurtarmaya sebep olabiliriz." diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Bitlis Arama Kurtarma Derneği Başkanı Fevzi Epözdemir ise "Bu etkinlikte bizlere destek veren Tatvan Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Hayvanları seviyoruz ve bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

İlgili Haberler

Doğadaki yaban hayvanların yaşam sırları fotokapanda
Doğadaki yaban hayvanların yaşam sırları fotokapanda
Bir sitede yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Bir sitede yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Kenan Işık Enes Batur İrem Derici İbrahim Büyükak
Spor Samatta Orhun Ene Erol Bulut Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Pazar Edirne Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 20:29:27. #1.15#
title