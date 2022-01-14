Son dakika haberleri! BİTLİS'TE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Bitlis merkez, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde, önceki gün 55 personel ve 10 ekiple yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, 1 ruhsatsız 7,65 mm tabanca, 1 şarjör, 42 adet 7,65 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.