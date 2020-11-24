Son dakika... Bitlis'te terör operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Son dakika... Bitlis'te terör operasyonu: 3 gözaltı

24.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:37
Son dakika... Bitlis'te terör operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberlerine göre BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; İ.T., E.S. ve E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi, gözalına alınan 3 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

İlgili Haberler

Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ  DHKP-C OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ  DHKP-C OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Mert Günok Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bitlis'te terör operasyonu: 3 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 21:38:32. #1.14#
title