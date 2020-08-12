Son Dakika: Bitlis'te serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuk boğuldu Son dakika gündem haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

Ailesi ile Yelkenli köyü sahiline giden Furkan Ergültekin (16), serinlemek için Van Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra Ergültekin'in çırpınmaya başladığını gören yakınları, çocuğu kurtarmayı başaramayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri, Furkan Ergültekin'i sudan çıkardı.

Ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Ergültekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA