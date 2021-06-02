Son dakika! BİTLİS'TE ŞEHİT SAYISI 2 OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! BİTLİS'TE ŞEHİT SAYISI 2 OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Baki Koçak, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Baki Koçak, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çatışmada şehit sayısı 2'ye çıkarken, yaralanan 4 askerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda dün akşam PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Yaralılar, bölgeden alınarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Baki Koçak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çatışmanın ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede yürütülen operasyonların devam ettiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın şehit olmasının ardından Bitlis Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında icra edilmekte olan 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyon faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan J. Tğm. Baki Koçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz.

Şehitler, saat 10.00'da İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Son dakika! BİTLİS'TE ŞEHİT SAYISI 2 OLDU
Son dakika! BİTLİS'TE ŞEHİT SAYISI 2 OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MSB: METİ timine roketle saldıran 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: METİ timine roketle saldıran 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! BİTLİS'TE ŞEHİT SAYISI 2 OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 10:30:20. #1.13#

title