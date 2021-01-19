Odun toplamak için gittiği arazide mahsur kalan kişiyi jandarma kurtardı

Bitlis'te odun toplamak için gittiği arazide yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan kişinin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Bitlis'te odun toplamak için gittiği arazide yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan kişinin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kavakdibi köyünde odun toplamak için gittiği arazide mahsur kalan Z.E, jandarmadan yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen Z.E'yi bulunduğu yerden alarak evine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı