Son dakika... Bitlis'te minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı
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Son dakika... Bitlis'te minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde durdurdukları bir minibüste 46 kaçak göçmen yakaladı.

Son dakika... Bitlis'te minibüsten 46 kaçak göçmen çıktı
16.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:00

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde durdurdukları bir minibüste 46 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan kontrollerde, minibüste 46 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen sevkiyatı yaptığı belirlenen Y.K. gözaltına alınınken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

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