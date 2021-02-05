Son dakika: Bitlis'te kahveye çevrilen iş yerine baskın; 20 kişiye 69 bin lira ceza

Son dakika gelişmesine göre BİTLİS'te, polis ekiplerince kahvehaneye çevrilen iş yerine yapılan baskında, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 20 kişiye 69 bin 380 lira ceza kesildi.

BİTLİS'te, polis ekiplerince kahvehaneye çevrilen iş yerine yapılan baskında, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 20 kişiye 69 bin 380 lira ceza kesildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iş yerinin kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine polis ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. İçeride bulunan 20 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 69 bin 380 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ